Верховный комиссар ООН: Ситуация в области прав в Беларуси ухудшается

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что ситуация в области прав и свобод в Беларуси ухудшается.

С таким утверждением она выступила в понедельник на открывшейся в Женеве в онлайн-формате 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

"Ситуация в Беларуси продолжает ухудшатся", - сказала Бачелет. По ее словам, в стране введены "суровые ограничения на гражданское пространство, включая право на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации", проводятся "рейды против гражданского общества и независимых СМИ", а также осуществляются преследования правозащитников и журналистов.

Она также сказала, что "продолжает получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и плохом обращении".

Она также сообщила, что белорусские власти прекратили работу старшего советника по правам человека в представительстве ООН в Минске, присутствие которого было «важной точкой для взаимодействия и окном для сотрудничества».

«Я сожалею, что правительство решило прекратить работу нашего старшего советника по правам человека в Минске», — сказала Бачелет.