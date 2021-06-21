80 лет спустя: первые дни Великой Отечественной вспоминают в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Бресте вспоминают первые дни Великой Отечественной войны. Войска Вермахта планировали взять советскую крепость за несколько часов, а защитники продолжали оборону больше месяца. О героях тех лет и о том, как сегодня защищают западные ворота Беларуси, рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Пограничная застава «Брест» носит имя героя Советского Союза лейтенанта Кижеватова. Она одна из крупнейших в Беларуси. Здесь несут службу более 70 человек. И именно здесь часто пытаются пересечь границу нелегалы.

«Активно применяются системы видеонаблюдения. Сигнализационные комплексы и системы разных типов, это СК «Ворон» совместного российско-белорусского производства. Охрана государственной границы осуществляется непосредственно по реке с применением пограничных плавучих средств. Не единичные были случаи задержания уже в водной глади», – заявил начальник пограничной заставы «Брест» Андрей Левчук.

Сегодня будни пограничника на западном рубеже это, прежде всего, борьба с нелегалами и контрабандой. Но в июне 1941-го через польско-белорусскую границу шел враг: военная техника, авиация, пехота, железнодорожные составы. Брестская крепость стала символом сопротивления.

«В первую очередь это горжевая казарма. Пять ее казематов были отреставрированы. Из особо важных экспонатов я бы отметил металлическую дверь оригинальную. Она была сохранена и представлена. Кроме того, находки того времени, сделанные здесь», – отметил младший научный сотрудник музея Илья Шерстюк.

Пятый форт – один из оборонительных объектов. В первые дни войны был оставлен и уцелел. О сопротивлении его защитников говорит множество найденных на дне рва гильз. Совсем недавно форт отремонтировали. Только в этом году его посетили более 10 тысяч туристов. До пандемии – почти половину гостей составляли россияне.