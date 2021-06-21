К 80-летию начала ВОВ главы МИД стран СНГ прочитали стихи на родных языках

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Руководители ведомств на родных языках прочитали стихи о войне. Видео под хэштегом #ВОВ80 размещено на официальной странице МИД Беларуси в Facebook, передает РИА «Новости» .

«Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран – участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!» – поясняется в сообщении.

Так, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей продекламировал стихотворение Якуба Коласа «Абаронцам роднай зямлі» («Защитникам родной земли»), его российский коллега Сергей Лавров – «Тот самый длинный день в году» Константина Симонова.

В акции приняли участие также главы МИД Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Ее инициатором стала председательствующая в СНГ в 2021 году Беларусь.