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Жуткая смерть: на Браславщине коровы затоптали пастуха

21.06.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 19 июня в милицию от медиков поступило сообщение, что на пастбище возле деревни Герчаны с множественными травмами был обнаружен труп 48-летнего мужчины.



Напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.

Следственно-оперативная группа установила, что травмы погибшему были нанесены ударами коровьих копыт.
 
 
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Утром 19 июня в милицию от медиков поступило сообщение, что на пастбище возле деревни Герчаны с множественными травмами был обнаружен труп 48-летнего мужчины.
 
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