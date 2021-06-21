Биржа: доллар подскочил, российский рубль грохнулся

Курс доллара подскочил на 0,0167 BYN до 2,5320 BYN/USD — максимума за 17 дней.





Евро вырос на 0,0104 BYN до 3,0068 BYN/EUR. Напомним, что на торгах в пятницу курс евро опустился ниже уровня 3,00 BYN/EUR впервые за 10 месяцев.





Курс российского рубля упал на 0,0238 BYN до 3,4612 BYN/100 RUB и оставил максимум за три месяца.





Всего за 1 день российский рубль растерял успехи за всю предыдущую неделю.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль за прошлую неделю значительно девальвировался к доллару и российскому рублю, но укрепился к евро:





курс доллара +0,0343 BYN (+1,38%);

курс евро −0,0268 BYN (−0,89%);

курс российского рубля +0,0221 BYN (+0,64%);





Московская биржа

Российскому рублю сегодня нездоровится и на бирже в Москве. Официальный курс доллара на завтра вырос почти на рубль до 73,1987 российских рублей — максимума за две недели.





Аналогичный курс евро поднялся на 90 копеек до 86,8942 российских рублей и оставил минимум за 10(!) месяцев.



