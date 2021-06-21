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Пикачу отправляется в полет: как выглядит максимально позитивная ливрея

21.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Компания Pokémon представила новую ливрею для самолета японской бюджетной авиакомпанией Skymark Airlines, на которой изображен самый узнаваемый в мире и популярный покемон Пикачу. Самолет Pikachu JA73AB (Boeing 737-800) презентовали сегодня в международном аэропорту Токио Ханэда.

На ярко-желтом корпусе самолета изображены летающие на разноцветных воздушных шарах Пикачу, один из них выглядывает из иллюминатора. Внутри самолета тоже все сделано для фанатов: от дизайна подголовников до брендированных аксессуаров - Пикачу везде. 

Запуск самолета приурочен к празднованию 25-летия компании Pokémon, поэтому места в 25-м ряду имеют особый дизайн с изображением Пикачу и связки воздушных шаров.

Самолет является частью нового проекта компании Pokémon "Flying Pikachu Project", который направлен на стимулировании туризма в Окинаве, префектуре Японии, расположенной на нескольких островах. И похоже, Окинава станет новым местом для преданных поклонников игровой и аниме-Вселенной. Но пока Япония все еще запрещает въезд иностранным гражданам в связи с пандемией COVID-19, иначе бы все охотники за покемонами немедленно отправились туда. Ведь в Pokémon Go появится особый Пикачу, одетый в одежду Кариюши (подобие гавайской рубашки на Окинаве).

Пикачу является официальным талисманом Вселенной "Покемон", в последние годы он стал иконой японской поп-культуры. Пикачу - желтый и пушистый покемон-мышь с хвостом-молнией - живет в домах, лесах, на равнинах, иногда в горах и на островах, а также на заброшенных электростанциях. Будучи покемоном электрического типа, Пикачу может накапливать в своих щечках электричество и при необходимости атаковать с его помощью.

 
 
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Остается надеяться, что вскоре Япония откроет границы для иностранных туристов, чтобы все смогли полетать с этим особенным Пикачу.
 
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