Источник материала: Sputnik Беларусь

Победа в войне обеспечила странам Содружества возможность быть сегодня суверенными и независимыми. Нацистская человеконенавистническая политика, направленная на уничтожение целых народов, сплотила и объединила многонациональное советское государство, мобилизовало людские и экономические ресурсы, направив их на достижение общей цели – уничтожение нацизма.

"Внезапность нападения, хорошая оснащенность, большой опыт боевых действий и ряд других объективных и субъективных факторов привели к тому, что летом 1941 года немецкая армия быстрыми темпами продвигалась на всех направлениях основных ударов – Ленинградском, Московском, Киевском", - рассказал заведующий отделом публикаций Национального архива Святослав Кулинок.

В первые дни войны началась массовая эвакуация промышленных предприятий и гражданского населения вглубь Советского Союза. По последним научным исследованиям с территории БССР в советский тыл в 1941 года было эвакуировано от 700 до 800 тысяч человек. За этот же период времени удалось эвакуировать не менее 128 промышленных предприятий.

Практически на всех оккупированных территориях Советского государства от Псковских лесов и Припятских болот до гор Крыма развернулось массовое партизанское движение. Наиболее организованные и эффективные формы оно приобрело на оккупированной территории Беларуси.

"Республика партизанка" - в рядах которой по данным Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) воевало почти 374 тысячи советских патриотов, они сформировали по сути внутренний фронт в борьбе с агрессором.

По данным БШПД основную часть "партизанской армии" составляли белорусы – более 71%, однако вместе с ними в рядах "народных мстителей" сражались представители более 70 национальностей и народностей бывшего Советского Союза, и стран Западной Европы, и Азии. Именно в партизанском движении особенно ярко проявился интернационализм в борьбе с агрессором.

Смотрите на видео Sputnik рассказ о малоизвестных примерах героизма и мужества советских граждан разных национальностей в борьбе с нацизмом.

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