ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕАЭС нарастят выпуск отечественных лекарств

21.06.2021 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 июн - Sputnik. В ЕАЭС выпускается всего 17% субстанций для лекарств, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, остро стоит вопрос о лекарственной безопасности. Принято решение о наращивании производства отечественных лекарств.

При этом он уточнил, что в ЕАЭС производится всего 17% собственных субстанций для лекарств.

Михаил Мясникович напомнил, что "выпуск лекарств для стран ЕАЭС – это вопрос собственной безопасности".

Сейчас белорусы за границей приобретают препараты разного перечня: для лечения злокачественных опухолей, аллергии, аутоиммунных заболеваний, препараты кардиогруппы.

Единый рынок лекарств в ЕАЭС

Единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас так называемый переходный период, когда страны адаптируют свое законодательство под общие нормы.

По мнению некоторых аналитиков, создание единого рынка лекарств ЕАЭ может изменить ситуацию с разницей в ценах в странах, входящих в эту структуру. Это также упростит процедуру регистрации препарата на территории всего объединения и сделает лекарства равнодоступными в странах – членах союза.

В принципе, единый рынок лекарственных препаратов уже работает с 1 января 2021 года. Однако с многочисленными ограничениями.

"Не все оказались готовы к этому. Потому пока только Россия работает по стандартам и нормам единого лекарственного рынка стран евразийской пятерки", – отмечал ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Читайте также:

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны сообщества будут наращивать собственное производство субстанций для лекарственных препаратов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Браславском районе на пастбище погиб пастух
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by