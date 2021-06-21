В ЕАЭС нарастят выпуск отечественных лекарств

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 июн - Sputnik. В ЕАЭС выпускается всего 17% субстанций для лекарств, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, остро стоит вопрос о лекарственной безопасности. Принято решение о наращивании производства отечественных лекарств.

При этом он уточнил, что в ЕАЭС производится всего 17% собственных субстанций для лекарств.

Михаил Мясникович напомнил, что "выпуск лекарств для стран ЕАЭС – это вопрос собственной безопасности".

Сейчас белорусы за границей приобретают препараты разного перечня: для лечения злокачественных опухолей, аллергии, аутоиммунных заболеваний, препараты кардиогруппы.

Единый рынок лекарств в ЕАЭС

Единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас так называемый переходный период, когда страны адаптируют свое законодательство под общие нормы.

По мнению некоторых аналитиков, создание единого рынка лекарств ЕАЭ может изменить ситуацию с разницей в ценах в странах, входящих в эту структуру. Это также упростит процедуру регистрации препарата на территории всего объединения и сделает лекарства равнодоступными в странах – членах союза.

В принципе, единый рынок лекарственных препаратов уже работает с 1 января 2021 года. Однако с многочисленными ограничениями.

"Не все оказались готовы к этому. Потому пока только Россия работает по стандартам и нормам единого лекарственного рынка стран евразийской пятерки", – отмечал ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

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