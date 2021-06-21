Плавание для детей: преимущества и польза для организма

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Посещение бассейна полезно для детей и взрослых, оно укрепляет иммунитет и здоровье в целом. Многие родители интересуются, с какого возраста начинать занятия, и педиатры рекомендуют, как можно раньше.

Это связано с тем, что малыш прекрасно чувствует себя в водной среде, и чем старше становится, тем больше проявляется страх погружения. В бассейне плавание для детей проходит с родителями и опытным инструктором, который умеет находить индивидуальный подход к каждому.





Преимущества посещения детского бассейна

К главным преимуществам занятий по плаванию для детей относится следующее:

укрепление здоровья и иммунитета;

формирование правильной и красивой осанки;

профилактика сколиоза;

развитие сердечной, дыхательной системы;

благоприятное воздействие на нервную систему;

интересный досуг;

выработка позитивных эмоций и др.

На уроках с профессиональным инструктором ребенок быстро учится плавать, нырять и уверенно держаться на воде. При выборе бассейна для детей следует обратить внимание на уровень профессионализма тренеров, сервисное обслуживание, качество воды, чистоту в раздевалках и душевых, возможность приобретения абонемента и др.

Многие родители записывают в бассейн детей, которые занимаются спортом для гармоничного развития личности и формирования характера. Детей разделяют по группам, учитывая возраст, уровень физической подготовки и состояние здоровья.

Занятия по плаванию начинаются с разминки в «сухом бассейне», где они осваивают технику и разминаются. На первых занятиях тренер присматривается к каждому, оценивает уровень подготовки и подбирает подходящую программу обучения.

Залогом успеха является регулярное посещение занятий по плаванию, соблюдение рекомендаций инструктора, ответственность и внимательность ребенка. С учетом желания и способностей малыша зависит время обучения плаванию и умению уверенно держаться на воде.

Особенности грудничкового плавания

Для новорожденных предлагается грудничковое плавание вместе с родителем и тренером, которое проходит в специальном бассейне. Ранние занятия благоприятно влияют на развитие, укрепляют здоровье и формируют полезные навыки.

Посещение бассейна для грудничков положительно сказывается не только на их развитии, но и улучшает сон и аппетит, развивает мелкую моторику. С возрастом дети, которые регулярно посещали бассейн с первых месяцев жизни, меньше других болеют и более уравновешены.

Занятие с грудничками начинается с массажа, подготовительной гимнастики и затем плавание. После массажа и разминки малыша постепенно погружают в воду, при этом он чувствует себя спокойно и комфортно рядом с родителем и опытным инструктором.

Перед посещением бассейна следует проконсультироваться с педиатром, чтобы исключить наличие возможных противопоказаний (инфекционные заболевания, судороги, отклонения в развитии, высокая температура тела и др.).

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