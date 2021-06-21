ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске работник нанес ущерб предприятию на Br10 тыс.

21.06.2021 15:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД Минска установлен факт хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

45-летний работник одного из столичных заводов, целенаправленно завышая стоимость предложений участников тендера на запасные части для ремонта оборудования завода, обеспечивал победу знакомому 56-летнему индивидуальному предпринимателю. В последующем совершал хищение продукции завода на сумму завышенной наценки. Деньги от продажи мужчины делили между собой и использовали на личные нужды.

В результате подобных действий фигурантам удалось присвоить Br10 тыс.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчин - возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователями дана правовая оценка действиям мужчин - возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
К 80-летию начала ВОВ главы МИД стран СНГ прочитали стихи на родных языках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by