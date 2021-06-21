В Минске работник нанес ущерб предприятию на Br10 тыс.

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД Минска установлен факт хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

45-летний работник одного из столичных заводов, целенаправленно завышая стоимость предложений участников тендера на запасные части для ремонта оборудования завода, обеспечивал победу знакомому 56-летнему индивидуальному предпринимателю. В последующем совершал хищение продукции завода на сумму завышенной наценки. Деньги от продажи мужчины делили между собой и использовали на личные нужды.

В результате подобных действий фигурантам удалось присвоить Br10 тыс.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчин - возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.-0-