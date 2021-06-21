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Мини-цех по изготовлению самогона выявили в Молодечно

21.06.2021 15:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной мини-цех по изготовлению самогона выявлен в Молодечно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Очаг самогоноварения участковые инспекторы выявили в ходе отработки административного участка. Мини-цех по производству высокоградусного напитка был оборудован на одном из подворий в Молодечно, - рассказали в УВД. - Самогонное производство организовал у себя в гараже 41-летний местный житель. Аппарат и все необходимое для изготовления самогона мужчина разместил в изолированном помещении площадью 3x3 м. В ходе осмотра постройки милиционеры обнаружили самогонный аппарат, более 1 т браги и 9 л готового самогона. Сам бутлегер уверял, что изготавливал хмельной напиток исключительно для личных потребностей. Однако, учитывая масштабы самогонного производства и объемы изъятого, имеются достаточные основания полагать, что варил горожанин не только для себя".

Производственный агрегат демонтирован и конфискован. Готовый самогон изъят, брага уничтожена. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу. В отношении молодечненца начат административный процесс, проводится проверка. К слову, ранее фигурант привлекался к ответственности за самогоноварение.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении молодечненца к административной ответственности по ст.13.27 КоАП (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления), санкция которой предусматривает штраф до 30 базовых величин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Производственный агрегат демонтирован и конфискован. Готовый самогон изъят, брага уничтожена.
 
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