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Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

21.06.2021 15:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Агрогородок Миловиды Барановичского района известен как «бусліная вёска».

Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

Аисты давно облюбовали эту местность. Многие прилетают в Миловиды не первый год. Такие гнезда легко узнать по наличию нескольких этажей — часто новое гнездо птицы строят поверху старого.

Гуляя вдоль узких улиц деревни, можно заметить крупные гнезда аистов, поселившихся прямо на столбах линий электропередачи. И это проблема для служб, поддерживающих работу электросетей.

Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

Решение вопроса сохранения гнёзд аистов для жителей Миловид стало настоящим испытанием.

Споры с «Белэнерго» по поводу целесообразности сохранения гнёзд аистов на столбах привели к компромиссу в виде создания искусственных гнездовий.

Удовольствие это не из дешевых — установить одно искусственное гнездовье стоит порядка 1500 рублей, а сельсовет в этом году на такие расходы выделил всего 2000 рублей.

Поэтому некоторые искусственные гнездовья в деревне — частная инициатива.

 

 

Пресс-тур в Миловиды был организован общественным объединением «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

 
 
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Агрогородок Миловиды Барановичского района известен как «бусліная вёска».
 
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