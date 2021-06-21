Как в Миловидах — «буслінай вёсцы» — спасают гнездовья аистов

Агрогородок Миловиды Барановичского района известен как «бусліная вёска».





Аисты давно облюбовали эту местность. Многие прилетают в Миловиды не первый год. Такие гнезда легко узнать по наличию нескольких этажей — часто новое гнездо птицы строят поверху старого.

Гуляя вдоль узких улиц деревни, можно заметить крупные гнезда аистов, поселившихся прямо на столбах линий электропередачи. И это проблема для служб, поддерживающих работу электросетей.

















Решение вопроса сохранения гнёзд аистов для жителей Миловид стало настоящим испытанием.

Споры с «Белэнерго» по поводу целесообразности сохранения гнёзд аистов на столбах привели к компромиссу в виде создания искусственных гнездовий.

Удовольствие это не из дешевых — установить одно искусственное гнездовье стоит порядка 1500 рублей, а сельсовет в этом году на такие расходы выделил всего 2000 рублей.

Поэтому некоторые искусственные гнездовья в деревне — частная инициатива.

Пресс-тур в Миловиды был организован общественным объединением «Ахова птушак Бацькаўшчыны»