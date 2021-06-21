«Людей интересует нормальная жизнь, экономика, реформы, борьба с коррупцией»

Источник материала: Салiдарнасць

Как Кремль проиграл в Армении.





Никола Пашинян. Фото NURPHOTO

– На досрочных парламентских выборах в Армении уверенно победила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», – пишет Telegram-канал СерпомПо . – Блок «Армения» пропутинского Роберта Кочаряна, на победу которого безосновательно надеялись некоторые российские пропагандисты, потерпела поражение.

Во время премьерства Пашиняна Армения проиграла войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах . И вот – победа на выборах. Как такое возможно? Со стороны это кажется удивительным.

Но результат выборов говорит о сдвиге настроений в армянском обществе – для Армении Нагорный Карабах перестал быть темой, определяющей повестку дня страны. Это доказали выборы.

Людей интересует другое – нормальная жизнь, экономика, реформы, борьба с коррупцией. Этот путь олицетворяет Никол Пашинян.

Пришли другие поколения, далекие от кровавого карабахского конфликта прошлого века. И новая война это лишь подтвердила. Молодежь в Армении хочет спокойно жить, не хочет больше воевать. Будущее для нее в армянской политике олицетворяет сегодня только Никол Пашинян, а не различные «бывшие».

Кремль потерпел в Армении поражение не только потому, что проиграл его кандидат. Оно куда более серьезно потому, что говорит о главной тенденции, которая есть и в России.

Здесь новым поколениям, не отягощенным дедовским комплексом «геополитической катастрофы» — распада СССР, тоже нужна нормальная, спокойная жизнь. Не война на юге Украины, не подготовка к войне с НАТО, не деятельность властей, за которые вводят санкции. Мифы, за которые осатанело бьются обогатившиеся на стране российские власти, реальными целями новых российских поколений не являются.

Собственно, многолетние протесты молодежи на российских улицах («уточка», «он нам не царь» и др.), которые связывают с Навальным, отражают именно эту тенденцию. И сам Навальный является ее символом и надеждой.

Путин с его повесткой дня для России, так же, как и его друг Кочарян в Армении, безнадежно устарели, остались в прошлом, им больше не подняться, не «оседлать волну». Единственное, что они могут – цепляться.

В отношении Кочаряна выборы в Армении это показали с очевидностью. В отношении Путина в России показать то же самое пока нельзя – у нас нет свободных выборов.

Но как только власти будут вынуждены их допустить, Путин или его наследники проиграют вчистую, навсегда покинув политическую сцену. Никто об этом не пожалеет. Все лишь вздохнут с облегчением.