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ПАСЕ проведет срочные дебаты по Беларуси

21.06.2021 16:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по вопросу: «Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе».

Включение этого вопроса по срочной процедуре в повестку дня делегаты поддержали в понедельник, 21 июня, с началом работы летней сессии Ассамблеи, передает Укринформ.

Инициатором обсуждения ситуации в Беларуси выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

Против проведения дебатов относительно угрозы ситуации в Беларуси для всей Европы выступила только российская делегация. В то же время, остальные парламентарии по результатам инициированного РФ голосования поддержали включение этого вопроса в повестку дня сессии.

Срочные дебаты запланированы на среду, 23 июня. После обсуждения, согласно регламенту, резолюция по этому вопросу приниматься не будет.

В Страсбурге 21-24 июня проходит летняя сессия ПАСЕ. Делегаты работают в гибридном формате.

 
 
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Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по вопросу: «Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе».
 
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