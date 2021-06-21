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Эти снимки заставят вас плакать от смеха: супруги устроили фотосессию с лошадьми – одна из них решила навести суету

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эти снимки заставят вас плакать от смеха: супруги устроили фотосессию с лошадьми – одна из них решила навести суету

Супруги Аманда Экштейн и Филлип Вернер из США устроили фотосессию в преддверии рождения их ребенка. Итоги съемки рассмешили их до слез, а снимки разлетелись по интернету. 

Аманда и Филлип решили, что фотосессия будет более милой, если в ней поучаствуют их лошади. Начиналось все спокойно. Животные стояли рядом, пока пара позировала. Затем фотограф Кристен Заффиро в шутку попросила лошадь по кличке Бакшот улыбнуться. Каково было ее удивление, когда животное выполнило просьбу. Выходка Бакшот развеселила всех участников фотосессии. 



Забавная фотосессия быстро набрала популярность. Пользователи Сети оставили 138 тысяч лайков и 30 тысяч комментариев.


ФОТО: Photography By Kristen / Facebook



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Супруги Аманда Экштейн и Филлип Вернер из США устроили фотосессию в преддверии рождения их ребенка. Итоги съемки рассмешили их до слез, а снимки разлетелись по...
 
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