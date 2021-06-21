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Рэпер Гуф снова сошелся с бывшей женой Айзой

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рэпер Гуф снова сошелся с бывшей женой Айзой

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, снова сошелся со своей бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом рассказала певица Айза в передачи «Исповедь», которую опубликовали на сайте видеосервиса Premier.

Певица рассказала, что снова встречается с музыкантом, с которым они расстались в 2014 году.

От брака с Гуфом у Айзы есть сын Сэм, который обрадовался воссоединению родителей.

До этого Долматова была в отношениях с исполнителем Олегом Майами. В программе она рассказала, что забеременела от него, но сделала аборт. Айза назвала этот поступок ошибкой, ведь всегда мечтала быть мамой дочери.

Фото: aizalovesam/instagram.com 

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Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, снова сошелся со своей бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом рассказала певица Айза в передачи...
 
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