Рэпер Гуф снова сошелся с бывшей женой Айзой

Источник материала: ОНТ

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, снова сошелся со своей бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом рассказала певица Айза в передачи «Исповедь», которую опубликовали на сайте видеосервиса Premier.

Певица рассказала, что снова встречается с музыкантом, с которым они расстались в 2014 году.

От брака с Гуфом у Айзы есть сын Сэм, который обрадовался воссоединению родителей.

До этого Долматова была в отношениях с исполнителем Олегом Майами. В программе она рассказала, что забеременела от него, но сделала аборт. Айза назвала этот поступок ошибкой, ведь всегда мечтала быть мамой дочери.

Фото: aizalovesam/instagram.com

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