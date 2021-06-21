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Рэпер Гуф снова сошелся с бывшей женой Айзой
Источник материала: ОНТ
Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, снова сошелся со своей бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом рассказала певица Айза в передачи «Исповедь», которую опубликовали на
Певица рассказала, что снова встречается с музыкантом, с которым они расстались в 2014 году.
От брака с Гуфом у Айзы есть сын Сэм, который обрадовался воссоединению родителей.
До этого Долматова была в отношениях с исполнителем Олегом Майами. В программе она рассказала, что забеременела от него, но сделала аборт. Айза назвала этот поступок ошибкой, ведь всегда мечтала быть мамой дочери.
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Российский рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, снова сошелся со своей бывшей женой Айзой Долматовой. Об этом рассказала певица Айза в передачи...
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