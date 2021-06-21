Не заморачиваются: знаменитости, которых вы бы не узнали в обычной жизни

Источник материала: ОНТ

Люди привыкли восторгаться своими любимыми актерами и музыкантами. Знаменитости щеголяют на красных ковровых дорожках в безумно дорогих туалетах с изысканным макияжем и безукоризненной прической. Однако мало кто задумывается о том, что все это является результатом работы целого штата стилистов, визажистов и дизайнеров. Многие звезды вне света софитов выглядят так, что их сложно отличить от обычных прохожих.

Бритни Спирс



Фото: zen.yandex.ru

Некогда самая главная певица Америки успела знатно потрепать нервы общественности своими выходками. Многие обвиняли ее в употреблении запрещенных средств, кто-то подозревал у нее наличие психических расстройств, но не в этом суть. Сегодня Бритни Спирс снова в строю, если так можно выразиться. Она исправно появляется на различных мероприятиях, принимает участие в телешоу. Однако кажется, что с годами Бритни так и не научилась правильно одеваться. Все ее «парадные» луки даже отдаленно нельзя назвать изысканными, и куда больше вопросов вызывает внешний вид певицы в повседневной жизни. Растянутые шорты, майка-алкоголичка, полное отсутствие верхней части белья, размазанный по лицу макияж и немытые волосы.

Джулия Робертс



Фото: admin.kodex.me

Фильм «Красотка» стал настоящей легендой. Эта роль принесла Джулии Робертс всемирную славу. Девушка с уникальной внешностью и яркой копной рыжих волос превратилась в лакомый кусочек для всех голливудских кинокомпаний. Широкая, слегка смущенная улыбка стала визитной карточкой актрисы вкупе с невероятно длинными и стройными ногами. Однако в повседневной жизни образ знаменитость значительно отличается. Она ходит в бесформенных балахонах и максимально удобной одежде.

Мадонна



Фото: onedio.ru

Певица прославилась благодаря своему невероятно эпатажному стилю. Каждый концерт Мадонны – это театрализованная постановка с кучей восхитительных костюмов ручной работы. Однако образ сексапильной и нестареющей иконы певица примеряет исключительно на сцене, в повседневной жизни отдавая предпочтение мятым спортивным костюмам, потертой обуви и безразмерным пуховикам.

Дженнифер Гарнер



Фото: hollywood.com

Было время, когда Дженнифер щеголяла по съемочной площадке в обтягивающем красном костюме из латекса и сводила с ума первых голливудских сердцеедов. Среди попавших под очарование актрисы мужчин оказался Бен Аффлек. Актеры поженились и казалось, что их ждет счастливое будущее, однако что-то пошло не так. Карьера Бена оказалась на пике, а Джен вдруг превратилась в уставшую от быта домохозяйку. Правда после развода с Аффлеком Дженнифер старательно начала приводить себя в форму.

Ума Турман



Фото: ivona.bigmir.net

Актриса, которая сумела стать вдохновением для Квентина Тарантино, в повседневности не привыкла заморачиваться над выбором одежды. Похоже Ума надевает то, что первым попадется ей под руку, что уж говорить о макияже и прическе, а точнее об их полном отсутствии.

По материалам сайта cosmo.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram