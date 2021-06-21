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Не заморачиваются: знаменитости, которых вы бы не узнали в обычной жизни
Источник материала: ОНТ
Люди привыкли восторгаться своими любимыми актерами и музыкантами. Знаменитости щеголяют на красных ковровых дорожках в безумно дорогих туалетах с изысканным макияжем и безукоризненной прической. Однако мало кто задумывается о том, что все это является результатом работы целого штата стилистов, визажистов и дизайнеров. Многие звезды вне света софитов выглядят так, что их сложно отличить от обычных прохожих.
Бритни Спирс
Некогда самая главная певица Америки успела знатно потрепать нервы общественности своими выходками. Многие обвиняли ее в употреблении запрещенных средств, кто-то подозревал у нее наличие психических расстройств, но не в этом суть. Сегодня Бритни Спирс снова в строю, если так можно выразиться. Она исправно появляется на различных мероприятиях, принимает участие в телешоу. Однако кажется, что с годами Бритни так и не научилась правильно одеваться. Все ее «парадные» луки даже отдаленно нельзя назвать изысканными, и куда больше вопросов вызывает внешний вид певицы в повседневной жизни. Растянутые шорты, майка-алкоголичка, полное отсутствие верхней части белья, размазанный по лицу макияж и немытые волосы.
Джулия Робертс
Фильм «Красотка» стал настоящей легендой. Эта роль принесла Джулии Робертс всемирную славу. Девушка с уникальной внешностью и яркой копной рыжих волос превратилась в лакомый кусочек для всех голливудских кинокомпаний. Широкая, слегка смущенная улыбка стала визитной карточкой актрисы вкупе с невероятно длинными и стройными ногами. Однако в повседневной жизни образ знаменитость значительно отличается. Она ходит в бесформенных балахонах и максимально удобной одежде.
Мадонна
Певица прославилась благодаря своему невероятно эпатажному стилю. Каждый концерт Мадонны – это театрализованная постановка с кучей восхитительных костюмов ручной работы. Однако образ сексапильной и нестареющей иконы певица примеряет исключительно на сцене, в повседневной жизни отдавая предпочтение мятым спортивным костюмам, потертой обуви и безразмерным пуховикам.
Дженнифер Гарнер
Было время, когда Дженнифер щеголяла по съемочной площадке в обтягивающем красном костюме из латекса и сводила с ума первых голливудских сердцеедов. Среди попавших под очарование актрисы мужчин оказался Бен Аффлек. Актеры поженились и казалось, что их ждет счастливое будущее, однако что-то пошло не так. Карьера Бена оказалась на пике, а Джен вдруг превратилась в уставшую от быта домохозяйку. Правда после развода с Аффлеком Дженнифер старательно начала приводить себя в форму.
Ума Турман
Актриса, которая сумела стать вдохновением для Квентина Тарантино, в повседневности не привыкла заморачиваться над выбором одежды. Похоже Ума надевает то, что первым попадется ей под руку, что уж говорить о макияже и прическе, а точнее об их полном отсутствии.
По материалам сайта
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Люди привыкли восторгаться своими любимыми актерами и музыкантами. Знаменитости щеголяют на красных ковровых дорожках в безумно дорогих туалетах с изысканным...
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