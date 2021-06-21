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Вопреки законам физики! 10 доказательств того, что у котов одно агрегатное состояние – жидкость
Источник материала: ОНТ
Коты имеют как минимум одну суперспособность – принимать форму любого сосуда, в который они заберутся. Не важно, что это – целлофановый пакет, ваза или горшок с цветком. Пушистые питомцы не перестают доказывать, что они в какой-то момент превращаются в жидкость. Смотрите сами!
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Коты имеют как минимум одну суперспособность – принимать форму любого сосуда, в который они заберутся. Не важно, что это – целлофановый пакет, ваза или горшок с...
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