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Вопреки законам физики! 10 доказательств того, что у котов одно агрегатное состояние – жидкость

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вопреки законам физики! 10 доказательств того, что у котов одно агрегатное состояние – жидкость

Коты имеют как минимум одну суперспособность – принимать форму любого сосуда, в который они заберутся. Не важно, что это – целлофановый пакет, ваза или горшок с цветком. Пушистые питомцы не перестают доказывать, что они в какой-то момент превращаются в жидкость. Смотрите сами! 


Iris_Roberts 


LaurenShisler 
9999monkeys 


Little_Sumo 


CarpenterSandra 


Lelant17 


btce217 


davidpetrache 


AngieTiredAndHungry 
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Коты имеют как минимум одну суперспособность – принимать форму любого сосуда, в который они заберутся. Не важно, что это – целлофановый пакет, ваза или горшок с...
 
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