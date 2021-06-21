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В Молодечно нашли мини-цех по изготовлению самогона

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Молодечно нашли мини-цех по изготовлению самогона

Еще один мини-цех для изготовления самогона был найден в Молодечно, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Агрегат разобрали и конфисковали, готовый самогон был изъят и уничтожен. Изучать образцы спиртосодержащей жидкости будут специалисты во время экспертизы. 

Проводится проверка, начат административный процесс в отношении мужчины, организовавшего производство браги. Уточняется, что ранее данный житель Молодечно уже привлекался к ответственности за самогоноварение. 

Результаты экспертизы дадут понять, какое наказание будет грозить молодечненцу. Его могут привлечь к административной ответственности по статье 13.27 КоАП – наказание по ней предусматривает наложение штрафа размером до 30 базовых величин.


Фото: УВД Миноблисполкома 

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Еще один мини-цех для изготовления самогона был найден в Молодечно, сообщили в УВД Миноблисполкома. Агрегат разобрали и конфисковали, готовый самогон был изъят и...
 
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