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Коровы насмерть затоптали пастуха в Браславском районе
Источник материала: ОНТ
На пастбище возле деревни Герчаны Браславского района найден труп 48-летнего пастуха. Об этом
Тело мужчины с множественными травмами было найдено утром 19 июня. По данным следственно-оперативной группы, пастуха затоптали коровы.
Напарник погибшего был очевидцев происшествия и рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю, и по нему прошлись животные. После сельчанин попытался встать, сделать несколько шагов, но снова упал и потерял сознание. Спасти его не удалось.
Фото: Pexels
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На пастбище возле деревни Герчаны Браславского района найден труп 48-летнего пастуха. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома. Тело мужчины с множественными...
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