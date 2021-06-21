Коровы насмерть затоптали пастуха в Браславском районе

Источник материала: ОНТ

На пастбище возле деревни Герчаны Браславского района найден труп 48-летнего пастуха. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Тело мужчины с множественными травмами было найдено утром 19 июня. По данным следственно-оперативной группы, пастуха затоптали коровы.

Напарник погибшего был очевидцев происшествия и рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю, и по нему прошлись животные. После сельчанин попытался встать, сделать несколько шагов, но снова упал и потерял сознание. Спасти его не удалось.

Фото: Pexels

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