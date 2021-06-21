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В Саратове люди застряли на аттракционе и провисели 5-7 минут вниз головой
Источник материала: ОНТ
Аттракцион «Камикадзе» в Саратове вместе с людьми завис в воздухе. Видео опубликовали в Instagram-профиле «Saratov. Новости Саратова».
По предварительным данным, люди повисли вниз головой примерно на 5–7 минут. В ролике отчетливо слышны крики людей, застрявших на аттракционе.
Причина сбоя аттракциона в саратовском парке пока неизвестна. Уточняются обстоятельства происшествия.
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Аттракцион «Камикадзе» в Саратове вместе с людьми завис в воздухе. Видео опубликовали в Instagram-профиле «Saratov. Новости Саратова». По предварительным данным, люди...
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