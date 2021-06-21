В Саратове люди застряли на аттракционе и провисели 5-7 минут вниз головой

Источник материала: ОНТ

Аттракцион «Камикадзе» в Саратове вместе с людьми завис в воздухе. Видео опубликовали в Instagram-профиле «Saratov. Новости Саратова».

По предварительным данным, люди повисли вниз головой примерно на 5–7 минут. В ролике отчетливо слышны крики людей, застрявших на аттракционе.









Причина сбоя аттракциона в саратовском парке пока неизвестна. Уточняются обстоятельства происшествия.

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