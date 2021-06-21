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Горячий чай помогает переносить жару. Как это работает? Объясняет диетолог

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Горячий чай помогает переносить жару. Как это работает? Объясняет диетолог

Распространено мнение, что горячий чай помогает переносить жару. Как это работает, телеканалу «Звезда» рассказала диетолог Анна Белоусова.

Медик отметила, что чай помогает бороться с перегревом за счет потоотделения. Главное, чтобы чай не обжигал ротовую полость. Он должен иметь комфортную для употребления температуру. 

Также специалист добавила, что пить горячий чай в жаркую погоду следует медленно, чтобы не вызвать резкое потоотделение. 

О пользе горячего чая в жару говорят и результаты исследования, проведенного учеными из университета Оттавы. 

ФОТО: pixabay

 



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Распространено мнение, что горячий чай помогает переносить жару. Как это работает, телеканалу «Звезда» рассказала диетолог Анна Белоусова. Медик отметила, что...
 
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