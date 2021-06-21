Горячий чай помогает переносить жару. Как это работает? Объясняет диетолог

Источник материала: ОНТ

Распространено мнение, что горячий чай помогает переносить жару. Как это работает, телеканалу «Звезда» рассказала диетолог Анна Белоусова.

Медик отметила, что чай помогает бороться с перегревом за счет потоотделения. Главное, чтобы чай не обжигал ротовую полость. Он должен иметь комфортную для употребления температуру.

Также специалист добавила, что пить горячий чай в жаркую погоду следует медленно, чтобы не вызвать резкое потоотделение.

О пользе горячего чая в жару говорят и результаты исследования , проведенного учеными из университета Оттавы.

ФОТО: pixabay









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