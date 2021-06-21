Как вам такая наглость? 10 примеров поведения, которое выведет из себя любого

Источник материала: ОНТ

Далеко не всегда люди ведут себя воспитанно и культурно. В любом месте – от супермаркета до музея – можно наткнуться на неподобающее поведение. Кто-то не убирает за собой мусор, кто-то громко обсуждает по телефону подробности своей жизни в общественном месте, кто-то и вовсе занимается вандализмом.

Официантам можно только посочувствовать



dillonconnerty

А этот беспорядок оставили дети



Starman45FTW

«Лучшее» место для ненужного унитаза – тротуар



reddit

… а для разговоров – проход между стеллажами в супермаркете



ral365

… а для граффити – Лувр

benedictjbreen

Зрителям сзади ничего не видно



told-you

Вряд ли торт долго «проживет» без холодильника

tr_rage

Убрать за собой? Нет, это лишнее

DanTheDoxUwU

Тем временем в кинотеатре

Quedash

Главное, что удобно



reason802

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