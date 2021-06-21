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Как вам такая наглость? 10 примеров поведения, которое выведет из себя любого

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как вам такая наглость? 10 примеров поведения, которое выведет из себя любого

Далеко не всегда люди ведут себя воспитанно и культурно. В любом месте – от супермаркета до музея – можно наткнуться на неподобающее поведение. Кто-то не убирает за собой мусор, кто-то громко обсуждает по телефону подробности своей жизни в общественном месте, кто-то и вовсе занимается вандализмом. 

Официантам можно только посочувствовать


dillonconnerty  

А этот беспорядок оставили дети


Starman45FTW 

«Лучшее» место для ненужного унитаза – тротуар 


reddit 

… а для разговоров – проход между стеллажами в супермаркете


ral365 

… а для граффити – Лувр 
benedictjbreen 

Зрителям сзади ничего не видно


told-you 

Вряд ли торт долго «проживет» без холодильника  
tr_rage 

Убрать за собой? Нет, это лишнее 
DanTheDoxUwU 

Тем временем в кинотеатре  
Quedash 

Главное, что удобно


reason802  

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Далеко не всегда люди ведут себя воспитанно и культурно. В любом месте – от супермаркета до музея – можно наткнуться на неподобающее поведение. Кто-то не убирает...
 
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