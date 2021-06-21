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Как вам такая наглость? 10 примеров поведения, которое выведет из себя любого
Источник материала: ОНТ
Далеко не всегда люди ведут себя воспитанно и культурно. В любом месте – от супермаркета до музея – можно наткнуться на неподобающее поведение. Кто-то не убирает за собой мусор, кто-то громко обсуждает по телефону подробности своей жизни в общественном месте, кто-то и вовсе занимается вандализмом.
Официантам можно только посочувствовать
А этот беспорядок оставили дети
«Лучшее» место для ненужного унитаза – тротуар
… а для разговоров – проход между стеллажами в супермаркете
… а для граффити – Лувр
Зрителям сзади ничего не видно
Вряд ли торт долго «проживет» без холодильника
Убрать за собой? Нет, это лишнее
Тем временем в кинотеатре
Главное, что удобно
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Далеко не всегда люди ведут себя воспитанно и культурно. В любом месте – от супермаркета до музея – можно наткнуться на неподобающее поведение. Кто-то не убирает...
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