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Родственник прописан в квартире и отказывается съезжать. Что делать? Объясняет адвокат

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родственник прописан в квартире и отказывается съезжать. Что делать? Объясняет адвокат

Развод и дети пополам! К сожалению (или к счастью) люди иногда решают, что дальше жить вместе невозможно. Но тут в историю вмешивается квартирный вопрос. Как разъехаться, когда вместе живут тёща, брат и сват? Действительно, если родственник прописан в квартире и отказывается съезжать, выселить его не так уж просто. Но нет ничего невозможного – в самых сложных ситуациях помогает разобраться семейный адвокат Вера Семешко.Согласно действующему законодательству, выселение граждан из жилых помещений возможно только в строго предусмотренных нормативными документами случаях. 

Вера Семешко, адвокат: «Согласно Жилищному кодексу, нежелательных жильцов, а именно совершеннолетних и бывших членов семьи можно выселить из жилого помещения в ряде случаев при условии привлечения их к административной ответственности. Кроме того, лицо, которое подлежит выселению, должно проживать в данном жилом помещении вместе с собственником».   

Чтобы такое выселение состоялось, необходимо соблюсти определенную последовательность. 

Вера Семешко, адвокат: «Нежелательный жилец должен быть привлечен к административной ответственности в течение календарного года три раза и более. Второй шаг: после того, как лицо привлекается к административной ответственности третий раз, собственник жилого помещения делает ему предупреждение, что в случае продолжения подобных действий он будет подлежать выселению».

После того, как лицо уже было предупреждено о выселении, оно должно быть снова привлечено к административной ответственности. Все привлечения должны быть связаны с нарушением правил проживания и пользованием жилым помещением. 

ФОТО: pixabay

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Развод и дети пополам! К сожалению (или к счастью) люди иногда решают, что дальше жить вместе невозможно. Но тут в историю вмешивается квартирный вопрос. Как...
 
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