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Родственник прописан в квартире и отказывается съезжать. Что делать? Объясняет адвокат
Источник материала: ОНТ
Развод и дети пополам! К сожалению (или к счастью) люди иногда решают, что дальше жить вместе невозможно. Но тут в историю вмешивается квартирный вопрос. Как разъехаться, когда вместе живут тёща, брат и сват? Действительно, если родственник прописан в квартире и отказывается съезжать, выселить его не так уж просто. Но нет ничего невозможного – в самых сложных ситуациях помогает разобраться семейный адвокат Вера Семешко.Согласно действующему законодательству, выселение граждан из жилых помещений возможно только в строго предусмотренных нормативными документами случаях.
Чтобы такое выселение состоялось, необходимо соблюсти определенную последовательность.
После того, как лицо уже было предупреждено о выселении, оно должно быть снова привлечено к административной ответственности. Все привлечения должны быть связаны с нарушением правил проживания и пользованием жилым помещением.
ФОТО: pixabay
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Развод и дети пополам! К сожалению (или к счастью) люди иногда решают, что дальше жить вместе невозможно. Но тут в историю вмешивается квартирный вопрос. Как...
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