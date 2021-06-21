Родственник прописан в квартире и отказывается съезжать. Что делать? Объясняет адвокат

Источник материала: ОНТ

Развод и дети пополам! К сожалению (или к счастью) люди иногда решают, что дальше жить вместе невозможно. Но тут в историю вмешивается квартирный вопрос. Как разъехаться, когда вместе живут тёща, брат и сват? Действительно, если родственник прописан в квартире и отказывается съезжать, выселить его не так уж просто. Но нет ничего невозможного – в самых сложных ситуациях помогает разобраться семейный адвокат Вера Семешко. Согласно действующему законодательству, выселение граждан из жилых помещений возможно только в строго предусмотренных нормативными документами случаях.

Вера Семешко, адвокат: «Согласно Жилищному кодексу, нежелательных жильцов, а именно совершеннолетних и бывших членов семьи можно выселить из жилого помещения в ряде случаев при условии привлечения их к административной ответственности. Кроме того, лицо, которое подлежит выселению, должно проживать в данном жилом помещении вместе с собственником».

Чтобы такое выселение состоялось, необходимо соблюсти определенную последовательность.

Вера Семешко, адвокат: «Нежелательный жилец должен быть привлечен к административной ответственности в течение календарного года три раза и более. Второй шаг: после того, как лицо привлекается к административной ответственности третий раз, собственник жилого помещения делает ему предупреждение, что в случае продолжения подобных действий он будет подлежать выселению».

После того, как лицо уже было предупреждено о выселении, оно должно быть снова привлечено к административной ответственности. Все привлечения должны быть связаны с нарушением правил проживания и пользованием жилым помещением.

ФОТО: pixabay

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