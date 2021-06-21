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Тепловые удары, жажда и пожары: аномальная жара проверяет на прочность Европу
Источник материала: ОНТ
Тепловые удары, жажда и пожары. Аномальная жара проверяет на прочность страны Европы.
Там установились сорокоградусные температуры. Жители Италии стараются не выходить на улицу. Власти организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды. В Будапеште прервали футбольный матч между Францией и Венгрией – одному из игроков стало плохо. В польской деревне сгорели белее сорока домов.
В целом Европу ожидает энергетический кризис – потребление электричества из-за использования кондиционеров выросло в несколько раз. Сильнейшую за последние годы засуху переживают и в США. Там трескаются автобаны и заканчиваются запасы воды.
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Тепловые удары, жажда и пожары. Аномальная жара проверяет на прочность страны Европы. Там установились сорокоградусные температуры. Жители Италии стараются не...
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