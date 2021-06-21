ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тепловые удары, жажда и пожары: аномальная жара проверяет на прочность Европу

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Тепловые удары, жажда и пожары: аномальная жара проверяет на прочность Европу

Тепловые удары, жажда и пожары. Аномальная жара проверяет на прочность страны Европы.

Там установились сорокоградусные температуры. Жители Италии стараются не выходить на улицу. Власти организовали пункты бесплатной раздачи питьевой воды. В Будапеште прервали футбольный матч между Францией и Венгрией – одному из игроков стало плохо. В польской деревне сгорели белее сорока домов.

В целом Европу ожидает энергетический кризис – потребление электричества из-за использования кондиционеров выросло в несколько раз. Сильнейшую за последние годы засуху переживают и в США. Там трескаются автобаны и заканчиваются запасы воды.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тепловые удары, жажда и пожары. Аномальная жара проверяет на прочность страны Европы. Там установились сорокоградусные температуры. Жители Италии стараются не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідара метал-гурта «Gods Tower» асудзілі на тры гады «хіміі» за каментар пад відэа з чыноўнікам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by