ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К годовщине Великой Отечественной главы МИДов Беларуси и России прочитали стихи поэтов своих государств

21.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

К годовщине Великой Отечественной главы МИДов Беларуси и России прочитали стихи поэтов своих государств

Стихи о войне. В СНГ вспоминают годовщину начала Великой Отечественной. Министры иностранных дел стран Содружества нашли необычную форму напомнить об этой дате – стихами народных поэтов.


Главы МИДов прочитали стихи поэтов своих государств. Участие в акции памяти приняли руководители дипломатических ведомств Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В комментарии к опубликованному видео подчёркивается, что для каждого народа СССР война обернулась национальной трагедией, и таким способом дипломаты напоминают об ужасах войны и героизме защитников, стойкости наших предков. Инициатором выступила Беларусь, председательствующая в этом году Содружестве Независимых Государств.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стихи о войне. В СНГ вспоминают годовщину начала Великой Отечественной. Министры иностранных дел стран Содружества нашли необычную форму напомнить об этой дате –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідара метал-гурта «Gods Tower» асудзілі на тры гады «хіміі» за каментар пад відэа з чыноўнікам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by