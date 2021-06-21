К годовщине Великой Отечественной главы МИДов Беларуси и России прочитали стихи поэтов своих государств

Источник материала: ОНТ

Стихи о войне. В СНГ вспоминают годовщину начала Великой Отечественной. Министры иностранных дел стран Содружества нашли необычную форму напомнить об этой дате – стихами народных поэтов.





Главы МИДов прочитали стихи поэтов своих государств. Участие в акции памяти приняли руководители дипломатических ведомств Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В комментарии к опубликованному видео подчёркивается, что для каждого народа СССР война обернулась национальной трагедией, и таким способом дипломаты напоминают об ужасах войны и героизме защитников, стойкости наших предков. Инициатором выступила Беларусь, председательствующая в этом году Содружестве Независимых Государств.

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