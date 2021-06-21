Цистит у мужчин: причины и симптомы

Источник материала: ОНТ

Как проявляется цистит у мужчин? Об этом в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Цистит у мужчин – опасное заболевание. Причинами чаще всего являются проблемы с предстательной железой, воспаление, опухоли, ИППП, мочекаменная болезнь или пиелонефрит.

Причины цистита бывают инфекционные и неинфекционные. Вероятность развития этого заболевания повышается при малоподвижном образе жизни, переохлаждении организма, систематическом использовании обтягивающего белья, несоблюдении правил личной гигиены, переутомлении.

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