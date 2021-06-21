В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики ». Об этом сообщили в официальном «Белорусском союзе журналистов». ». Об этом сообщили в официальном «Белорусском союзе журналистов».





Документ содержит перечень якобы нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики. В частности, отмечается, что клич “Жыве Беларусь!” и бело-красно-белый флаг («БЧБ») – использовался карателями и полицаями в годы Второй мировой войны.





МВД и КГБ официально пока не комментировали эту информацию.





Телеграф покопался в истории и выяснил: официальной датой возникновения бело-красно-белого флага является 1917 год. Тем временемпокопался в истории и выяснил: официальной датой возникновения бело-красно-белого флага является 1917 год.





Его автором считается живший в то время в Санкт-Петербурге горный инженер и архитектор Клавдий Дуж-Душевский. Именно он объединил белую, красную и белую полосы на едином полотнище, отмечает историк Владимир Ляховский.





Однако, по его словам, этот флаг отсылает к устойчивой для белорусской традиционной культуры основе, поскольку для белорусской «одежды, ручников, орнамента сочетание белого и красного цветов – базовое».





Кроме того, бело-красным является и герб «Пагоня», который был государственным в Великом княжестве Литовском с XIV века. Именно белорусские земли занимали в нем центральное место, а белорусский язык был официальным до конца XVII века.





Примечательно, что сам создатель бело-красно-белого флага был узником нацистского концлагеря.





Создателем же клича «Жыве Беларусь!» является народный поэт Беларуси Янка Купала:





А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!





Именно под бело-красно-белым флагом Беларусь провозглашала свою независимость в 1918 и 1991 годах.





А если следовать принципу, что использование союзниками фашистов национальных символов приводит к признанию этих символов экстремистскими, то Генпрокуратуре Беларуси придется проделать большую работу.





Национальную символику использовали и в других странах, оккупированных немцами в годы Второй мировой войны. Например, Дании, Франции и даже России. При этом российские коллаборационисты, использовавшие сегодняшний российский триколор, участвовали в карательных акциях на территории Беларуси.





Да и в советской Беларуси предлагаемые ныне к запрету символы не всегда были запрещены. Но даже там в 1926 году, во время Белорусской академической конференции, вывешивались бело-красно-белые флаги. А в 1927 году в проект герба БССР хотели внести бело-красно-белую ленту вместо красной, но неудачно.





В политическую реальность бело-красно-белый флаг вернулся в 1988 году, когда возник оргкомитет Белорусского народного фронта. Среди его членов-основателей были в том числе и писатели, которые сами участвовали во Второй мировой войне — как на фронте, так и в партизанском движении: Василь Быков и Алесь Адамович, многие произведения которых посвящены борьбе с нацизмом и зверствам оккупантов. Ни у кого из них бело-красно-белый флаг не вызывал отторжения.





Лозунг «Жыве Беларусь!» использовался витебскими партизанами. Автором их песни был еще один народный поэт Беларуси Пимен Панченко:





«На прускага ката

За вёску і хату!» —

Кліч помсты народнай заве.

Ідуць у атаку лясныя салдаты,

Грукочуць гранаты,

Грымяць аўтаматы:

— Жыве Беларусь!

Жыве!»





Кстати, до декабря 2020 года лозунг «Жыве Беларусь!» был напечатан и на титульной странице газета «Народная газета», которая являлась органом белорусского парламента – Национального собрания.





А еще один Народный поэт Беларуси Максим Танк писал:





Глядзіце ў будучыню смела!

Настаў доўгачаканы час,

Пад сцягам бел-чырвона-белым

Чакае перамога нас.