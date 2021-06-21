"Семь лет, два года, 15 лет" Тихановская рассказала, почему ей все равно, сколько дадут мужу

«Сейчас нет разницы, начислят им семь лет, два года, 15 лет, не знаю, на сколько у них хватит фантазии, наша задача, чтобы они уже в этом году вышли, освободить их как можно быстрее. Вот об этом надо думать. А не о том, будет ли суд честным или не будет — здесь ответ очевиден», — заявила Светлана Тихановская.





Комментируя то, что процесс над ее мужем будет закрытым, она завила, что «даже для пропаганды там снять нечего, ни слова раскаяния, они будут сражаться до последнего, они будут высмеивать все те обвинения, которые против них выдвинуты, потому что они абсурдны, и все это знают».





«Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные (речь идет о политзаключенных — ред.) в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году», — сказала Светлана Тихановская.





Суд над политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, блогером Игорем Лосиком и другими начнется 24 июня в 10:00. Процесс будет проходить в гомельском СИЗО в закрытом режиме, сообщила жена Статкевича Марина Адамович.