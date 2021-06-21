Суд в Чаусах перевел в закрытый режим процесс в отношении соратника Бабарико

Судебный процесс в отношении бывшего заместителем председателя Могилевского горисполкома Владимира Дударева, который во время прошлогодних президентских выборов был координатором инициативной группы Виктора Бабарико, перевели в закрытый режим.



Кадр из репортажа телеканала СТВ

Такое решением принято председателем Чаусского районного суда Еленой Королько, которая и ведет процесс против Дударева. Как сообщили корреспонденту БелаПАН в суде, решение принято «в связи с эпидемиологической ситуацией».

Процесс начался 19 апреля . Государственное обвинение представляет сотрудник Чаусской прокуратуры Сергей Снытченко. Сейчас суд допрашивает свидетелей.

Владимира Дударева, которого правозащитники признали политзаключенным, судят за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426) и мошенничество (ч. 4 ст.209). По данным следствия, он нанес ущерб общественным и государственным интересам на 43 669 рублей.

Бывший зампред горисполкома содержится под стражей с 11 июня 2020 года.

Как было отмечено в суде, «преступная деятельность Дударева охватывает 2006—2017 годы».

Из материалов дела следует, что Дударев, занимая должность председателя жилищно-строительного кооператива «Центр Дом», пользуясь преимущественным правом в выборе квартиры в одном из новых многоэтажных домов, выбрал себе жилье на последнем этаже. Затем без согласия членов кооператива и в нарушение его устава обратился в проектную организацию, чтобы та увеличила высоту технического этажа. В дальнейшем он незаконно приобрел помещение технического этажа, соединил с ним свою квартиру и переоборудовал его под жилье.

Кроме того, Дударева обвиняют в том, что он, управляя отделом строительства горисполкома, незаконно возвел для своего отца дом в природоохранной зоне реки Дубровенки. Когда же нарушение обнаружилось, то, будучи уже заместителем председателя горисполкома, «используя полномочия должностного лица», помешал начать в отношении отца административный процесс за самовольное строительство.

Владимир Дударев виновным себя не считает. Уголовное дело в отношении себя назвал «недоразумением» и выразил надежду, что суд разберется с этим.

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Дударев признан политическим заключенным.