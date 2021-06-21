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Свыше тысячи фур скопились на границах со странами Евросоюза

21.06.2021 16:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Свыше 1040 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

Свыше тысячи фур скопились на границах со странами Евросоюза

Наиболее серьезные заторы наблюдаются в литовском направлении — выезда ждут более 680 фур: в «Каменном Логе» — 230, в «Беняконях» — 140, в «Привалке» — 100, в «Котловке» — 150, в «Видзах» — свыше 60.

В латвийском направлении в «Григоровщине» в очереди на выезд из Беларуси находятся свыше 90 фур, в «Урбанах» — 10.

На белорусско-польской границе очередь более чем из 100 машин наблюдается в «Брузгах», в пункте пропуска «Берестовица» стоит аналогичное число фур, в «Козловичах» — более 60.

 
 
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Свыше 1040 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
 
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