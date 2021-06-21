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Центр по ремонту ЗРК "Тор" могут построить в Беларуси

21.06.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Концерн "Алмаз-Антей" обсудит с белорусскими партнерами строительство в Беларуси сервисного центра по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов "Тор", об этом сообщили в пресс-службе компании.

Переговоры запланированы в рамках международной выставки вооружений MILEX-2021, которая состоится 23-26 июня в спорткомплексе "Минск-Арена".

"Отдельно планируется обсудить с белорусской стороной создание на территории Республики Беларусь сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК "Тор", – говорится в релизе.

"Алмаз-Антей" представит на MILEX-2021 комплексы ПВО – системы семейства "Тор", "Бук-М2Э", "Антей-4000" (экспортная версия С-300В4). Кроме того, гости экспозиции смогут оценить макеты и характеристики радиолокационных станций "Каста-2Е2", "Подлет-Е", "Гамма-С1МЕ", системы посадки РСП-28МЕ.

Заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн отметил, что объединение развивает взаимодействие с Минском на основе межгосударственного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

"Концерн имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении поставок конечных изделий, комплектующих, продления сроков службы, ремонта, модернизации и утилизации ранее произведенной им продукции, а также в отношении обучения иностранных специалистов проведению таких работ", – подчеркнул Дзиркалн.

ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших объединений оборонно-промышленного комплекса РФ, в его структурных подразделениях работают свыше 130 тысяч человек. А производимая продукция поставляется более чем в 50 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство сервисного центра инициирует российский концерн "Алмаз-Антей", основой для взаимодействия является межгосударственный договор о развитии...
 
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