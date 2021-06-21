Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Лондона

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили переехать из Лондона: к этому желанию пару подтолкнули собственные дети.

Герцоги Кембриджские и их отпрыски живут на два дома – в Кенсингтонском дворце и поместье Анмер-Холл. Но теперь пара задумалась еще об одном гнездышке, куда планирует переехать в самое ближайшее время.

Как сообщило издание Daily Mail, Миддлтон и принц Уильям решили снова переехать. Неожиданная новость взволновала британцев.

Репортеры тут же поспешили успокоить взволнованных читателей – герцоги не собираются идти по стопам Меган Маркл и принца Гарри и отправляться за океан и пока присматриваются к графству Беркшир.

Выбор этой локации связан не с желанием освободиться, а с образованием для маленьких Джорджа и Шарлотты. Именно в этом месте находятся лучшие школы в стране. К тому же, это родина Миддлтон, родители которой до сих пор живут в доме ее детства.

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