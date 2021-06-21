ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сосновский: саммит Путин – Байден и его оценка в Европе

21.06.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Сосновский: саммит Путин-Байден - оценка в Европе

В Женеве Байдену важно было договориться с Путиным пусть не о совсем теплых, но о понятных отношениях, и как считают на Западе, это удалось, были начерчены некие "красные линии", которые, несмотря на то, что обе страны являются стратегическими противниками, все же создают предсказуемость и стабильность, отметил в беседе со Sputnik главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН Алекандр Сосновский. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной

"В Германии отмечают, что рукопожатие Байдена и Путина позволило Европе вздохнуть с облегчением. При этом, несмотря на некую передышку, которая сейчас необходима Западу для того, чтобы догнать Россию в сфере новых вооружений, давление и санкционная политика будут продолжаться. При любом удобном случае Россию будут пытаться прижать, или зажать", – отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта, главного редактора  немецкого интернет-журнала World Economy Александра Сосновского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные итоги встречи лидеров России и США и перспективы дальнейшего развития глобальной политической ситуации оценивает известный эксперт Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пока неофициально: о новых санкциях сегодня объявят США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by