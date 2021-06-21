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Сосновский: саммит Путин – Байден и его оценка в Европе
21.06.2021 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Женеве Байдену важно было договориться с Путиным пусть не о совсем теплых, но о понятных отношениях, и как считают на Западе, это удалось, были начерчены некие "красные линии", которые, несмотря на то, что обе страны являются стратегическими противниками, все же создают предсказуемость и стабильность, отметил в беседе со Sputnik главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН Алекандр Сосновский.
© Sputnik / Сергей Гунеев
"В Германии отмечают, что рукопожатие Байдена и Путина позволило Европе вздохнуть с облегчением. При этом, несмотря на некую передышку, которая сейчас необходима Западу для того, чтобы догнать Россию в сфере новых вооружений, давление и санкционная политика будут продолжаться. При любом удобном случае Россию будут пытаться прижать, или зажать", – отметил собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта, главного редактора немецкого интернет-журнала World Economy Александра Сосновского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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