Сосновский: саммит Путин – Байден и его оценка в Европе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сосновский: саммит Путин-Байден - оценка в Европе

В Женеве Байдену важно было договориться с Путиным пусть не о совсем теплых, но о понятных отношениях, и как считают на Западе, это удалось, были начерчены некие "красные линии", которые, несмотря на то, что обе страны являются стратегическими противниками, все же создают предсказуемость и стабильность, отметил в беседе со Sputnik главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН Алекандр Сосновский.

"В Германии отмечают, что рукопожатие Байдена и Путина позволило Европе вздохнуть с облегчением. При этом, несмотря на некую передышку, которая сейчас необходима Западу для того, чтобы догнать Россию в сфере новых вооружений, давление и санкционная политика будут продолжаться. При любом удобном случае Россию будут пытаться прижать, или зажать", – отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта, главного редактора немецкого интернет-журнала World Economy Александра Сосновского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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