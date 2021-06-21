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В Гомеле мужчина приговорен к ограничению свободы за публичное оскорбление губернатора

21.06.2021 16:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомеля поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Минска, которому было инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, в августе 2020 года, находясь дома, мужчина со своего мобильного телефона разместил в открытом доступе на YouTube комментарий к видеоролику с оскорблением председателя Гомельского облисполкома.

Суд Центрального района Гомеля учел представленные гособвинителем доказательства и постановил: на основании ст.369 УК мужчине назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По материалам дела, в августе 2020 года, находясь дома, мужчина со своего мобильного телефона разместил в открытом доступе на YouTube комментарий к видеоролику с...
 
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