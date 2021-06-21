ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст потребовал от БАЖ документы за 3,5 года работы

21.06.2021 16:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минюст Беларуси потребовал от Белорусской ассоциации журналистов документы за три с половиной года работы, отведя на выполнение требования всего 2 дня.

Среди документов, которые требует предоставить Минюст, есть списки участников журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний, все входящие и исходящие письма за три с половиной года, а также финансовая документация и другое, сообщает БАЖ.

Некоторые из документов, которые требует Минюст, находятся в Следственном комитете со времени обыска в офисе организации.

«Примечательно, что запрос Минюста от 9 июня организация получила только через 12 дней. Теперь представитель ведомства сообщил, что документы БАЖ ждут в Минюсте до утра среды», - подчеркивают в БАЖ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минюст Беларуси потребовал от Белорусской ассоциации журналистов документы за три с половиной года работы, отведя на выполнение требования всего 2 дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд в Чаусах перевел в закрытый режим процесс в отношении соратника Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by