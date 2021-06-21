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"Мы не успокоимся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу" Евросоюз обратился к беларусам

21.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еврокомиссар Оливер Вархеи выложил в твиттере видеообращение Евросоюза к беларусам.

Оно начинается словами председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восхищении мужеством беларусов.

В ролике перечисляется, как ЕС помогает репрессированным и наступлению демократических перемен в Беларуси: упоминается программа в три миллиарда евро — этими деньгами Евросоюз поддержит Беларусь, когда в ней начнется демократическая трансформация.

Также в видео демонстрируется кадр с текстом: «Мы не успокоимся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу».

Напомним, сегодня Евросоюз принял 4-ый пакет санкций против режима Лукашенко, а на днях будет объявлено о пакете экономических санкций. Также, по всей видимости, о новых санкциях сегодня объявят и США
 
 
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Еврокомиссар Оливер Вархеи выложил в твиттере видеообращение Евросоюза к беларусам.
 
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