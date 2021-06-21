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Пока неофициально: о новых санкциях сегодня объявят США
Источник материала: Партизан
Как сообщает общественный деятель Николай Халезин, в санкционном списке будет 21 позиция - лица и организации.
В санкционном списке США, который планируется принять сегодня, будет 21 назначение — то есть, 21 персональный или коллективный субъект", -
Напомним,
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Как сообщает общественный деятель Николай Халезин, в санкционном списке будет 21 позиция - лица и организации.
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