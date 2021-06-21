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Пока неофициально: о новых санкциях сегодня объявят США

21.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает общественный деятель Николай Халезин, в санкционном списке будет 21 позиция - лица и организации.



В санкционном списке США, который планируется принять сегодня, будет 21 назначение — то есть, 21 персональный или коллективный субъект", - сообщает Халезин в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня о введении 4-ого пакета санкций против режима Лукашенко объявил Евросоюз, также там  заявили, что 24-25 июня будет принят и отдельный пакет экономических санкций.
 
 
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Как сообщает общественный деятель Николай Халезин, в санкционном списке будет 21 позиция - лица и организации.
 
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