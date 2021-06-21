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В Беларуси прекращает вещание еще один популярный телеканал
Источник материала: Партизан
Речь идет о популярном RTVI.
Любопытно, что обычно о прекращении вещания сообщает Министерство информации. На этот раз об этом сообщил оператор «Космос ТВ».
«27 июня года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы „RTVI“ на территории Республики Беларусь, выдаваемого Министерством информации.
В связи с этим ретрансляция телепрограммы „RTVI“ в сетях СООО „КОСМОС ТВ“ будет прекращена. Последний день трансляции — 26 июня», — говорится в сообщении.
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Речь идет о популярном RTVI.
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