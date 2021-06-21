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С 27 июня в Беларуси прекратят вещание телеканала RTVI
Источник материала: Навiны
Русскоязычный телеканал RTVI был доступен в кабельных сетях, но с 27 июня его вещание прекратится.
«27 июня года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы «RTVI» на территории Республики Беларусь, выдаваемого Министерством информации. В связи с этим ретрансляция телепрограммы «RTVI» в сетях СООО «КОСМОС ТВ» будет прекращена. Последний день трансляции — 26 июня», — говорится в сообщении ведомства.
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Русскоязычный телеканал RTVI был доступен в кабельных сетях, но с 27 июня его вещание прекратится.
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