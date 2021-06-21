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С 27 июня в Беларуси прекратят вещание телеканала RTVI

21.06.2021 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Русскоязычный телеканал RTVI был доступен в кабельных сетях, но с 27 июня его вещание прекратится.

С 27 июня в Беларуси прекратят вещание телеканала RTVI
Иллюстрация: пресс-служба телеканала

«27 июня года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы «RTVI» на территории Республики Беларусь, выдаваемого Министерством информации. В связи с этим ретрансляция телепрограммы «RTVI» в сетях СООО «КОСМОС ТВ» будет прекращена. Последний день трансляции — 26 июня», — говорится в сообщении ведомства.

 
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Русскоязычный телеканал RTVI был доступен в кабельных сетях, но с 27 июня его вещание прекратится.
 
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