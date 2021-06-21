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В Докшицком районе утонул мужчина

21.06.2021 17:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Докшицкий РОСК проводит проверку по факту утопления мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла сегодня утром. Двое мужчин распивали спиртное на берегу озера Янковское. Через некоторое время один из них ушел в магазин. Вернувшись, он не нашел своего 46-летнего товарища. Зная, что тот обещал переплыть водоем, он позвонил в МЧС. Спасатели достали тело жителя Докшиц из воды.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.
 
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