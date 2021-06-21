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Масштабный сбой в работе МТБанка

21.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Масштабный сбой произошел сегодня в работе МТБанка

Причина — выход из строя модуля охлаждения сетевого оборудования. Из-за этого возникли проблемы с банкоматами и терминалами банка, операциями по картам. 

Недоступны были операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении, а также сервисы переводов. 

На данный момент восстановлены операции по картам в устройствах банка, а также операции в кассах.
 
 
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Масштабный сбой произошел сегодня в работе МТБанка
 
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