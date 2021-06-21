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Масштабный сбой в работе МТБанка
Источник материала: Партизан
Масштабный сбой произошел сегодня в работе
Причина — выход из строя модуля охлаждения сетевого оборудования. Из-за этого возникли проблемы с банкоматами и терминалами банка, операциями по картам.
Недоступны были операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении, а также сервисы переводов.
На данный момент восстановлены операции по картам в устройствах банка, а также операции в кассах.
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Масштабный сбой произошел сегодня в работе МТБанка
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