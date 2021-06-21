Масштабный сбой в работе МТБанка

Причина — выход из строя модуля охлаждения сетевого оборудования. Из-за этого возникли проблемы с банкоматами и терминалами банка, операциями по картам.





Недоступны были операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении, а также сервисы переводов.





На данный момент восстановлены операции по картам в устройствах банка, а также операции в кассах.