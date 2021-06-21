Держался 31 год: американский легкоатлет побил мировой рекорд

Американский легкоатлет Райан Краузер (на фото) (рост 200+ см, вес 140+ кг) побил мировой рекорд, который держался 31 год.





На отборе к Играм в Токио действующий олимпийский чемпион толкнул ядро на 23,37 м – на 25 см дальше, чем у Рэнди Барнса в 1990-м (это грандиозный прорыв).





Трибуна вспомнила основные. Один из древнейших рекордов легкой атлетики пал, но многие держатся около или гораздо больше 30 лет.вспомнила основные.





Юрий Седых (СССР, метание молота)

Рекорд: 86,74 м





Сколько держится: 35 лет (30 августа 1986)





13 лучших результатов в истории мужского метания молота принадлежат Юрию Седых и его товарищу по команде Сергею Литвинову. Все эти результаты установили в 1984-1988 годах.





Вообще спустя 20 с лишним лет после установления рекорда его чуть не побил нынешний глава БФЛА Иван Тихон. Это случилось на первенстве страны, проходившем в Бресте 3 июля 2005 года. Там Тихон показывал показывал невероятное: пять бросков с результатом на топ-15 мировой истории, а лучшая попытка – 86,73 м, всего на сантиметр хуже «вечного» Седых!





Однако же впереди Тихона ждали допинговые скандалы. В частности, в июле 2012-го МОК сообщил, что перепроверил пробы Тихона с «серебряных» ОИ-2004 и нашел анаболический стероид метандиенон. А в марте 2013-го IAAF официально объявила «неблагоприятным» и перепроверенный тест Тихона с чемпионского ЧМ-2005, который прошел через месяц после великого броска. В итоге белорусу выписали двухлетнюю дисквалификацию с отсчетом с 2012-го, а также аннулировали все результаты с 22 августа 2004-го (дня олимпийского финала) на два года вперед. Потому сейчас тех бросков из июля 2005-го в табелях рекордов не найти. Официально лучший результат Тихона в карьере – 84,51 метра в Гродно в 2008-м.





Кто приближался: Вадим Девятовский (Беларусь, 84,90 в 2005-м), Коджи Мурофуши (Япония, 84,86 в 2003-м).





Флоренс Гриффит-Джойнер (США, 100 и 200 м)

Рекорды: 10,49 (100 м, ВИДЕО) и 21,34 (200 м, ВИДЕО)





Сколько держится: 33 года (16 июля 1988 и 29 сентября 1988)





Рекорды Гриффит-Джойнер до сих пор (и навсегда) противоречивые – соперницы и СМИ подозревали спортсменку в допинге еще при жизни (она умерла рано – в 38 лет). К тому же в рекордном забеге на 100-метровке были проблемы с измерителем силы ветра, и этот результат вообще не должны были засчитывать.





Кто приближался: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 10,63 в 2021-м) на 100 метров, Мэрион Джонс (США, 21,62 в 1998-м) на 200 метров.





Кто лучший в XXI веке: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, 10,63 в 2021-м) на 100 метров, Дафне Схипперс (Нидерланды, 21,63 в 2015-м) на 200 метров.





Марита Кох (ГДР, 400 м)





Рекорд: 47,60





Сколько держится: 36 лет (6 октября 1985)





Кох установила 7 мировых рекордов на дистанции 400 метров. Ее результаты – настолько космические, что в наше время никто не подбирается даже на просвет в полсекунды. Мариту, как и многих атлетов из ГДР, подозревали в использовании допинга (в частности – анаболических стероидов), но спортсменка все обвинения отвергает.





Кроме Кох из 48 секунд на этой дистанции выбежала только чешка Ярмила Кратохвилова (47,99 в 1983-м).





Кто приближался: Сальва Эид Насер (Бахрейн, 48,14 в 2019-м).





Ярмила Кратохвилова (Чехия, 800 м)

Рекорд: 1.53,28





Сколько держится: 38 лет (26 июля 1983)





Сейчас это самый древний мировой рекорд в легкой атлетике. Во многом история Кратохвиловой похожа на судьбу современной топ-бегуньи на этой же дистанции – южноафриканки Кастер Семени. Ярмиле так же приходилось доказывать принадлежность к женскому полу, потому что ее легко можно было спутать с мужчиной: все тесты спортсменка успешно прошла.





Разумеется, в допинге ее тоже подозревали, но доказательств так и не нашлось.





Кто приближался: Памела Джелимо (Кения, 1.54,01 в 2008-м), Кастер Семеня (ЮАР, 1.54,25 в 2018-м).





Стефка Костадинова (Болгария, прыжки в высоту)





Рекорд: 2,09 м





Сколько держится: 34 года (30 августа 1987)





К рекорду Костадиновой неоднократно приближались, но не повторили. Сейчас Стефка возглавляет НОК Болгарии и искренне надеется, что ее достижение все-таки падет.





В 2021-м шведский журналист Патрик Экваль обвинил Костадинову в допинге в 1987-м, и Стефка подала на него иск за клевету. Позже журналист признался, что сказал все в шутку. Но юмор не оценили – теперь ему предстоит объясняться в суде.





Кто приближался: Бланка Влашич (Хорватия, 2,08 в 2009-м) и Анна Чичерова (Россия, 2,07 в 2011-м).





Галина Чистякова (СССР, прыжки в длину)

Рекорд: 7,52 м





Сколько держится: 33 года (11 июня 1988)





В случае с Чистяковой интересно то, что она, несмотря на мировой рекорд, ни разу не побеждала на Олимпиадах или чемпионатах мира. Рекорд она побила на Мемориале Знаменских, который тогда был отборочным стартом на Олимпиаду-1988 в Сеуле. Потом случились травма, лишь бронза на Играх, переезд в Словакию и завершение карьеры.





Кто приближался: Джеки Джойнер-Керси (США, 7,49 в 1994-м).





Кто лучший в XXI веке: Татьяна Котова (Россия, 7,42 в 2002-м).





Наталья Лисовская (СССР, толкание ядра)





Рекорд: 22,63 м





Сколько держится: 34 года (7 июня 1987)





Лисовская – супруга молотобойца Седых: это единственная семейная пара, обладающая мировыми рекордами (оба актуальны). Наталья трижды била рекорды, последний давно недосягаем. Помимо Лисовской за 22 м толкали только три спортсменки – и это случалось либо до суперпопытки Натальи, либо в тот же год.





Похоже, рекорд простоит еще долго – в топе лучших результатов в толкании ядра за всю историю первые 57 мест занимают попытки из 70-х и 80-х. Современные спортсменки в лучшем случае останавливаются в метре с лишним от результата Лисовской.





Кто приближался: Клаудиа Лош (ФРГ, 22,19 м в 1987-м)





Кто лучший в XXI веке: Валери Адамс (Новая Зеландия, 21,24 в 2011-м – 178-й результат в истории). У Надежды Остапчук было 21,70 в 2012-м, но – также аннулирование после допингового скандала.





Габриэла Райнш (ГДР, метание диска)

Рекорд: 76,80 м





Сколько держится: 33 года (9 июля 1988)





Интересно, что у женщин диск метали и дальше – немка Мартина Хелльман делала это дважды в том же 1988-м (на 76,92 и аж на 78,14). Но ее рекорды не засчитали, потому что они зафиксированы на неофициальных соревнованиях.





Ситуация в женском диске очень похожа на положение дел в толкании ядра: все самые мощные результаты пришлись на 80-е, в наше время к ним никто не подтянулся.





Кто приближался: Илке Вилудда (ГДР, 74,56 в 1989-м)





Кто лучший в XXI веке: Сандра Перкович (Хорватия, 71,41 в 2017-м).





Хавьер Сотомайор (Куба, прыжки в высоту)





Рекорд: 2,45 м





Сколько держится: 28 лет (27 июля 1993)





Рекорд Сотомайора не выглядит незыблемым – даже в последнее десятилетие к нему подбирались как минимум двое. По ходу карьеры кубинец был очень стабилен – 5 результатов из топ-10 за всю историю до сих пор принадлежат ему. Первый мировой рекорд Хавьер установил в 1988-м, когда из-за бойкота со стороны Кубы не попал на Олимпиаду в Сеул.





Сотомайор 24 раза прыгал за 2,40 м – нереальное достижение.





Кто приближался: Мутаз Баршим (Катар, 2,43 в 2014-м), Богдан Бондаренко (Украина, 2,42 в 2014-м).





Майк Пауэлл (США, прыжки в длину)





Рекорд: 8,95 м





Сколько держится: 30 лет (30 августа 1991)





История рекордов в мужской длине особенно интересная. С 1857 по 1968 годы (да, больше ста лет) прыгуны улучшали мировой рекорд в среднем на 11 см, а максимум на 15.





Но в 1968-м американец Боб Бимон на Олимпиаде в Мехико улетел от прежнего рекорда аж на 55 см. Тогда это достижение прозвали «прыжком в XXI век». Лишь спустя 23 года (в 1991-м) Майку Пауэллу удалось забраться на 5 см дальше. Интересно, что результат Бимона до сих пор (вот уже 53 года!) остается вторым в истории.





В 1995-м кубинец Иван Педросо прыгнул еще круче Пауэлла – на 8,96. Причем скорость попутного ветра не превышала допустимых значений. Однако выяснилось, что представитель персонала турнира стоял перед прибором для измерения ветра и мешал его работе прямо во время прыжка Педросо. Рекорд не засчитали.





Еще интересный факт – третий результат в истории установлен в тот же день и на том же турнире, что и рекорд Пауэлла. Тогда Карл Льюис из США прыгнул на 8,87.





Кто приближался: Эрик Улдер (США, 8,74 в 1994-м).





Кто лучший в XXI веке: Дуайт Филлипс (США, 8,74 в 2009-м).









Юрген Шульт (ГДР, метание диска)

Рекорд: 74,08 м





Сколько держится: 35 лет (6 июня 1986)





Шульт, как и почти все топовые спортсмены ГДР, попал под подозрение в применении допинга, но, в отличие от остальных, признался, что принимал стероид туринабол. За это прилетел денежный штраф – а вот результаты никто не тронул.





Кто приближался: Виргилиус Алекна (Литва, 73,88 в 2000-м).





Кто лучший в XXI веке: Герд Кантер (Эстония, 73,38 в 2006-м).





Бонус: Усэйн Болт (Ямайка, 100 и 200 м)





Рекорды: 9,58 и 19,19





Сколько держатся: 12 лет (16 и 20 августа 2009)





Мировые рекорды Усэйна Болта – главные в легкой атлетике; они относительно молоды, но вполне могут прожить десятилетия. С 2009-го никто не подбирался к рекордам ямайца ближе, чем на десятую (не считая Йохана Блэйка на 200 м) – а это в спринте почти вечность. У Болта – 10 результатов в топ-20 всех времен на 200 м и 7 на 100 (из них – три лучших).





Кто приближался: Тайсон Гэй (США, 9,69 в 2009-м) и Йохан Блэйк (Ямайка, 9,69 в 2012-м) на 100 м, Йохан Блэйк (19,26 в 2011-м) и Ноа Лайлс (США, 19,50 в 2019-м) на 200 м.





Интересно, что почти все рекорды-долгожители установлены в десятилетие (с 1983-го по 1993-й). Это не считая множества рекордов, что появились в те же годы, но которые позже все-таки пали. Многие связывают такой всплеск результатов в легкой атлетике с развитием запрещенных препаратов и слабым допинг-контролем. Тесты тогда, конечно, проводили, но только на соревнованиях (никаких визитов допинг-офицеров на дом), да и многие вещества находить не умели.





По этой причине World Athletics не раз задумывалась об обнулении рекордов 80-х и 90-х. И дело даже не столько в том, чтобы установить справедливость – скорее, в мотивации спортсменов. Многие современные атлеты понимают, что не способны побить «вечные» рекорды. Этот факт, говорят, даже ломает карьеры.





В 2017-м Международная ассоциация спортивной прессы призвала World Athletics обнулить рекорды. К призыву присоединилась и Европейская легкоатлетическая ассоциация, хоть и с оговорками – обнулить только те рекорды, при установке которых не выполнены определенные условия.





Но пока в World Athletics ни к какому решению не пришли.