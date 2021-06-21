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Электронные "наклейки" о пройденном ТО начнут выдавать в Беларуси
21.06.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Бумажные разрешения на допуск автомобилей и мотоциклов к участию в дорожном движении начнут выдавать в электронном виде, рассказал Sputnik начальник управления организации гостехосмотра УП "Белтехосмотр" Михаил Михаловский.
"Дозволы" будут храниться в электронной базе предприятия, бумажные "наклейки", которые выдают всем прошедшим техосмотр автовладельцам, не понадобятся.
"Сейчас идет эксперимент по оформлению электронных диагностических карт без выдачи бумажного экземпляра, а следующим этапом будет выдача электронных разрешений. Поскольку это электронная административная процедура, она должна сперва пройти через национальный центр электронных услуг, где свои алгоритмы и бизнес-процессы", – пояснил Михаловский.
По его словам, внедрить электронные разрешения на допуск к участию в дорожном движению планируется в этом году. Выдавать их будут 226 диагностических станций, которые работают в республике.
В "Белтехосмотре" отмечают: после смены бумажного формата на электронный сведения о выданных разрешениях будут передаваться всем заинтересованным органам. К примеру, машины, попавшие на камеру из-за нарушения скоростного режима, будут проверяться по базам данных "Белтехосмотра".
Напомним, техосмотр за неполные полгода прошли уже более миллиона белорусских водителей – это четверть от общего числа автолюбителей в стране.
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Техосмотр за неполные полгода прошли уже более миллиона белорусских водителей – это четверть от общего числа автолюбителей в стране.
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