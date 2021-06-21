﻿ Электронные "наклейки" о пройденном ТО начнут выдавать в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электронные "наклейки" о пройденном ТО начнут выдавать в Беларуси

21.06.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Бумажные разрешения на допуск автомобилей и мотоциклов к участию в дорожном движении начнут выдавать в электронном виде, рассказал Sputnik начальник управления организации гостехосмотра УП "Белтехосмотр" Михаил Михаловский.

"Дозволы" будут храниться в электронной базе предприятия, бумажные "наклейки", которые выдают всем прошедшим техосмотр автовладельцам, не понадобятся.

"Сейчас идет эксперимент по оформлению электронных диагностических карт без выдачи бумажного экземпляра, а следующим этапом будет выдача электронных разрешений. Поскольку это электронная административная процедура, она должна сперва пройти через национальный центр электронных услуг, где свои алгоритмы и бизнес-процессы", – пояснил Михаловский.

По его словам, внедрить электронные разрешения на допуск к участию в дорожном движению планируется в этом году. Выдавать их будут 226 диагностических станций, которые работают в республике.

В "Белтехосмотре" отмечают: после смены бумажного формата на электронный сведения о выданных разрешениях будут передаваться всем заинтересованным органам. К примеру, машины, попавшие на камеру из-за нарушения скоростного режима, будут проверяться по базам данных "Белтехосмотра".

Напомним, техосмотр за неполные полгода прошли уже более миллиона белорусских водителей – это четверть от общего числа автолюбителей в стране.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Техосмотр за неполные полгода прошли уже более миллиона белорусских водителей – это четверть от общего числа автолюбителей в стране.
 
Новости дня
Новости разные
 
40 сутак запар. Былога міліцыянта ня выпусьцілі з Акрэсьціна і арыштавалі трэці раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by