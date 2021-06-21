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США расширили санкции против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
США синхронно с ЕС внесли шесть юридических и 16 физических лиц в санкционный список по Беларуси, сообщил Минфин.
В санкционный список включены центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ, ГУБОПиК, внутренние войска МВД РБ, УВД Брестоблисполкома.
Также США ввели санкции против пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт, председателя КГБ РБ Иван Тертеля, спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, генпрокурора РБ Андрея Шведа, Николая Карпенкова и т.д.
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США синхронно с ЕС внесли шесть юридических и 16 физических лиц в санкционный список по Беларуси, сообщил Минфин.
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