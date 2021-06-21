



Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в понедельник,

музыканта обвинили в "оскорблении представителя власти" - председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.





Новожилову - 46 лет, у него двое детей.





Группа, ставшая позже Gods Tower, была образована в 1989 году, в 1992 получила нынешнее название. Музыканты исполняют англоязычный doom heavy metal с элементами фолка.





В 90-е годы выпустила два успешных альбома. Впоследствии коллектив распался. В мае 2010 года вокалист Lesley Knife объявил о воссоединении GODS TOWER.





Александр Помидоров. Лидер Gods Tower живет неподалеку и присутствовал на концерте в качестве зрителя. Обоим музыкантам позже дали по 8 суток ареста. 19 сентября прошлого года Новожилов был задержан после уличного концерта на улице Ангарской в Минске , который давал. Лидер Gods Tower живет неподалеку и присутствовал на концерте в качестве зрителя. Обоим музыкантам позже дали по 8 суток ареста.







