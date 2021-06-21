ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидера Gods Tower отправляют на "химию" за якобы оскорбление чиновника

21.06.2021 18:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидера одной из самых успешных в Беларуси металл-групп "Gods Tower" Владислава Новожилова осудили на три года "химии" за якобы оскорбление председателя Гомельского облисполкома


Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в понедельник, 
музыканта обвинили в "оскорблении представителя власти" - председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья.

Новожилову - 46 лет, у него двое детей.

Группа, ставшая позже Gods Tower, была образована в 1989 году, в 1992 получила нынешнее название. Музыканты исполняют англоязычный doom heavy metal с элементами фолка.

В 90-е годы выпустила два успешных альбома. Впоследствии коллектив распался. В мае 2010 года вокалист Lesley Knife объявил о воссоединении GODS TOWER.

19 сентября прошлого года Новожилов был задержан после уличного концерта на улице Ангарской в Минске, который давал Александр Помидоров. Лидер Gods Tower живет неподалеку и присутствовал на концерте в качестве зрителя. Обоим музыкантам позже дали по 8 суток ареста.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидера одной из самых успешных в Беларуси металл-групп "Gods Tower" Владислава Новожилова осудили на три года "химии" за якобы оскорбление председателя Гомельского...
 
Новости дня
Новости разные
 
США расширили санкции против режима Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by