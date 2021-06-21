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СМИ: экономические санкции ЕС могут коснуться транзита калия

21.06.2021 18:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министры иностранных дел стран ЕС сегодня дали «зеленый свет» экономическим санкциями против Беларуси. Их представят на утверждение Совету Евросоюза, который пройдет 24-25 июня.

Как сообщает литовское агентство BNS со ссылкой на дипломатические источники, санкции могут коснуться не только импорта беларуской продукции в ЕС, но и транзита через него.

По информации агентства, пакет экономических санкций затрагивает семь секторов экономики, в том числе торговлю удобрениями.

«Если это подтвердится, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС прекратятся», — цитирует агентство свой источник.

«Беларуськалий» экспортирует значительную часть удобрений через порт Клайпеды, где беларуский гигант владеет долей в терминале насыпных грузов. Перевозки калия также осуществляет Литовская железная дорога.

Ранее Беларусь уже перенаправила из порта Клайпеды свои нефтепродукты. Они теперь поставляются через терминалы в Ленинградской области России. Экспорт удобрений также придется переориентировать на российские порты, что влечет серьезные экономические потери.
 
 
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Министры иностранных дел стран ЕС сегодня дали «зеленый свет» экономическим санкциями против Беларуси. Их представят на утверждение Совету Евросоюза, который...
 
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