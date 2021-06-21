КГБ, ГУБОПиК и тюрьма на Окрестина: США вводит новые санкции против режима в Беларуси

новый пакет санкций против официального США ввелипротив официального Минска . В санкционный список вошли 16 граждан страны и шесть правоохранительных организаций — КГБ, ГУБОПИК МВД, внутренние войска, УВД Бреста и тюрьма на Окрестина.





Среди попавших под санкции лиц Наталья Качанова, Иван Тертель, Николай Карпенков.





А также:

• Светлана Кацубо • Александр Лосякин • Игорь Плышевский • Марина Рахманова • Александр Астрейко • Ольга Дорошенко • Наталья Эйсмонт • Андрей Гуржий • Михаил Гриб • Сергей Калиновский • Андрей Швед • Сергей Зубков

• Ирина Целиковец





Сообщается, что решение о санкциях принято в связи с "эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Беларуси".





Напомним, ранее сегодня ЕС ввел в действие четвертый пакет санкций против режима Лукашенко. В черный список добавлены 78 физлиц и 8 белорусских организаций.





Среди фигурантов нового санкционного списка - средний сын Александра Лукашенко Дмитрий и жена его старшего сына Виктора Лилия.





В санкционный список белорусских организаций вошли, в том числе МАЗ и «БелАЗ».