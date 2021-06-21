Минюст начал проверку Белорусской ассоциации журналистов: требуют предоставить тысячи документов и списки актива

Сообщение о проверке появилось на сайте независимой журналистской организации.

В письме, которое было отправлено в организацию в понедельник, говорится о предоставлении в Управление некоммерческих организаций тысяч документов за период с 1 января 2018 года по настоящее время.

Это тысячи документов.





Среди того, что предлагается предоставить в Минюст, — списки членов журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний выборных органов, все входящие и исходящие письма за это время, вся финансовая документация и многое другое.

Примечательно, что запрос Министерства юстиции датирован 9 июня, но был получен организацией только сегодня. И уже сегодня было предложено предоставить документы. Сейчас представитель Минюста сообщил, что документы БАЖ в ведомстве ждут до утра среды, 23 июня.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» подчеркивает, что все 25 лет организация строго придерживалась законодательства в своей ежедневной работе и делопроизводстве.





Вместе с тем, предоставить огромный перечень запрашиваемых документов в течение двух дней просто нереально. Хотя бы потому, что часть документов до сих пор находится в Следственном комитете, так как их забрали после обыска в офисе организации 16 февраля.

В связи с этим ОО БАЖ сразу направило жалобу на имя министра юстиции с просьбой предоставить объединению разумные сроки для предоставления документов.