Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Специальный выпуск "Квартирник НТВ у Маргулиса в Брестской крепости" в 80-летию начала Великой Отечественной войны выйдет в эфир НТВ 22 июня.

Съемки программы проходили в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на месте развалин возле Тереспольских ворот, которые с первых минут штурма немецкими войсками 22 июня 1941 года оказались в центре ожесточенных боёв, из-за чего были сильно разрушены.

"Мы решили снять выпуск "Квартирника", посвященный этой дате, не в нашем лофте с уже привычной всем атрибутикой, а именно там, куда пришелся первый удар фашистов. Многострадальная Брестская крепость… нам показалось, что нет более правильного места для съемок, тем более что стены крепости до сих пор хранят весь ужас той битвы", – говорит Евгений Маргулис.

В специальном выпуске примут участие народные артисты России Александр Розенбаум и Юрий Стоянов, заслуженные артисты России Леонид Агутин, Евгений Дятлов, Ольга Кормухина и бессменный ведущий проекта Евгений Маргулис, а также лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, победитель второго сезона шоу "Маска" JONY, группы "Калинов Мост", "СерьГа", "Чайф" и автор и исполнитель Игорь Растеряев.

"Точно также, как и День Победы, 22 июня – крайне важная дата. Спустя 80 лет мы понимаем, что 22 июня 1941 года – воскресенье, раннее утро, лето: люди расслаблены, у них планы, они влюблены, нянчат детей, готовятся к поступлению в институт. И вдруг, совершенно подло и кроваво, нападают на нашу страну. Там, в Брестской крепости, это чувствуется особенно отчетливо, без малейшей фальши", – рассказывает лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин.

"Все самые хорошие идеи выглядят как естественное положение вещей, не придуманное специально. Такова же идея провести "Квартирник" в Брестской крепости ко дню начала Великой Отечественной войны. Спасибо всем, кто придумал это сделать, потому что не сделать это было бы преступно. Спасибо за возможность лишний раз поклониться в пояс нашим родителям и их родителям за то, что он прошли, пережили, испытали. За тот подвиг, который они совершили ради всего человечества", – говорит Леонид Агутин.